Banco Mundial credencia SICPA para licitações em identidade digital e moedas digitais
A multinacional suíça SICPA, que atua no Brasil há 50 anos, obteve credenciamento como fornecedora registrada do Grupo Banco Mundial. A habilitação permite à empresa participar diretamente de licitações e receber pedidos de compra do organismo multilateral, um dos principais financiadores globais de projetos de modernização do setor público.
O registro autoriza a atuação em projetos financiados ou conduzidos pelo Banco Mundial em áreas como identidade digital, integridade documental, sistemas de controle e monitoramento e iniciativas relacionadas a moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), frentes que vêm ganhando relevância na agenda de governos apoiados pela instituição.
A habilitação decorre de um processo de due diligence que avaliou critérios financeiros, governança corporativa, integridade, prevenção a conflitos de interesse e histórico de desempenho.
O Banco Mundial informou que a empresa atende aos requisitos de elegibilidade exigidos para fornecedores globais, em um sistema de compras orientado por princípios de transparência, concorrência e melhores práticas internacionais.