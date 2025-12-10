A- A+

pesquisa Banco Mundial divulga relatório "Rotas para o Nordeste: Produtividade, Empregos e Inclusão" Estudo será apresentado nesta quinta (11) com um panorama regional sobre geração de empregos e transição energética

Um novo relatório do Banco Mundial, nomeado como “Rotas para o Nordeste: Produtividade, Empregos e Inclusão”, será apresentado nesta quinta-feira (11), às 9h, na Sudene, com a participação de representantes da instituição financeira, da Autarquia e de especialistas convidados. Segundo uma prévia do estudo, o Nordeste tem papel fundamental no progresso e na prosperidade do Brasil.

O documento detalha os caminhos para que a região desenvolva seu potencial econômico e amplie a geração de empregos, afinal, com 54 milhões de habitantes, sendo 80% em idade ativa, o Nordeste concentra um dos maiores contingentes de mão de obra do país.

De acordo com as dinâmicas demonstradas na pesquisa, a expansão dos programas de educação e formação profissional, especialmente para trabalhadores de renda baixa e do setor informal, pode ajudar a melhorar o acesso à empregabilidade dentro e fora da região.

Além disso, o relatório destaca o papel do Nordeste na transição energética brasileira. Segundo o Banco Mundial, esse cenário abre oportunidades para um crescimento industrial mais rápido e sustentável, além de favorecer a inserção do Nordeste em setores emergentes, como o de hidrogênio verde.

A partir desses dados, o Banco Mundial propõe que haja a adoção de um sistema moderno de gestão do investimento público que reduza a má alocação e melhore a atração de investimentos privados por meio de parcerias público-privadas (PPPs) e regimes de concessão bem administrados.

