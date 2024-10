A- A+

Banco Mundial reduz comissões para que empréstimos fiquem "menos caros"

O Banco Mundial (BM) anunciou, nesta terça-feira (15), que reduzirá consideravelmente as comissões dos empréstimos concedidos a países, especialmente os menores, com o objetivo de tornar os créditos "mais simples e menos caros".

As novas condições incluirão um período de carência antes do início do pagamento do empréstimo, a suspensão dos prêmios de risco e a redução das comissões em empréstimos de curto prazo, detalhou a instituição em um comunicado.

As medidas se somam a uma série de anúncios para aumentar a capacidade de empréstimos do banco, como a redução da relação de capital próprio/empréstimo de 19% para 18%, o que permitiria desbloquear 30 bilhões de dólares (R$ 169,1 bilhões) adicionais em financiamento por ano.

"Essas novas medidas devem nos permitir realizar mudanças significativas na vida das pessoas (...) Sempre que pudermos, de forma responsável, usar melhor nossos recursos, faremos", disse o presidente do BM, Ajay Banga, citado no comunicado.

As medidas dizem respeito, em primeiro lugar, ao Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird), uma filial do BM.

O anúncio ocorre menos de uma semana após o Fundo Monetário Internacional (FMI) ter anunciado medidas semelhantes para suavizar as condições de endividamento de países com importantes programas de ajuda, como Ucrânia e Argentina.

Desde que Ajay Banga assumiu a presidência em junho de 2023, o BM busca utilizar melhor a carteira para aumentar sua capacidade de financiamento.

Banga se comprometeu a fazer "um banco melhor" antes de pedir aos acionistas, os Estados, que aumentem sua participação para criar um "banco maior".

