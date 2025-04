A- A+

CONSIGNADO PRIVADO Banco Pan começa concessão do novo consignado privado via canal próprio A sexta-feira, 25, é o primeiro dia em que os bancos podem fazer a oferta da nova linha através dos canais próprios

O banco Pan iniciou nesta sexta-feira, 25, a oferta do novo consignado privado através dos canais próprios. De acordo com a instituição, a contratação pode ser feita pelos clientes de forma autônoma, pelos canais digitais.

"Nossa plataforma permite que o trabalhador faça todo o processo de contratação, da simulação à assinatura do contrato, sem burocracia. A integração com o eSocial e a Carteira de Trabalho Digital também acelera a análise de crédito, garantindo maior competitividade nas taxas de juros", diz o superintendente executivo de Produtos, André Carnevale, em nota.

A sexta-feira, 25, é o primeiro dia em que os bancos podem fazer a oferta da nova linha através dos canais próprios. Até então, desde o começo do consignado privado no novo modelo, no final de março, só era possível oferecê-lo ao público através do aplicativo da carteira de trabalho digital (CTPS Digital), mantido pelo governo federal.

"Nossa estratégia será focada na conversão de clientes que já possuem crédito pessoal sem garantia, proporcionando economia e previsibilidade financeira para esse público", afirma o diretor Comercial e de Produtos do Pan, Alex Sander Gonçalves.

