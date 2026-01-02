A- A+

Economia Bancos abrem dia 2 de janeiro de 2026? Veja como funciona o atendimento Após ficarem fechadas na virada do ano, agências retomam atendimento nesta sexta, em cidades sem feriado municipal; Pix funciona 24h e contas vencidas podem ser pagas sem multa

As agências bancárias voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira, 2 de janeiro, em todo o país, desde que não haja feriado municipal na cidade. Após ficarem fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro por conta da virada do ano, os bancos retomam hoje o atendimento presencial ao público.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o funcionamento ocorre em horário normal, das 10h às 16h. Em municípios onde a data é considerada feriado local, as agências permanecem fechadas.

Apesar da reabertura, as compensações bancárias não são efetivadas nesta data. Isso significa que operações como o TED seguem indisponíveis para liquidação. Já o Pix continua funcionando normalmente, 24 horas por dia, inclusive em feriados e fins de semana.

As contas de consumo, como água, luz, telefone e boletos, que venceram nos dias 31/12 e 01/01 podem ser pagas hoje sem cobrança de multa ou juros, por se tratarem de datas não úteis.

Mesmo nos dias sem expediente presencial, os canais digitais dos bancos seguem disponíveis para pagamentos, transferências, consultas e outros serviços, garantindo que os clientes possam movimentar suas contas mesmo fora do horário de funcionamento das agências.

Veja também