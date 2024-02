A- A+

SERVIÇO Bancos abrem na segunda-feira (12) e terça-feira (13)? Como pagar as contas que venceram dia 10? Agências bancárias ficarão fechadas até terça-feira. Faturas de consumo, como água, gás e telefone, podem ser quitadas na quarta-feira de cinzas ou via canais digitais, orienta Febraban

Os bancos não abrem nesta segunda-feira nem na terça-feira de carnaval, dias 12 e 13. Mas as contas continuam chegando, criando confusão sobre quando o débito deve ser quitado. Como estar em dia com os boletos então?

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as contas de consumo – o que engloba água, energia, telefone, entre outras – e carnês com vencimento nos dias de carnaval poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira de cinzas (14).

O órgão afirmou que, normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

"Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e pelo atendimento telefônico dos bancos", orienta a federação dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes que são cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado – sistema que permite o acesso de forma eletrônica das contas a pagar, sem a necessidade de recebê-las impressas.

Meio expediente na quarta-feira de cinzas

A Febraban informou que as agências bancárias não abrem nem segunda-feira nem terça-feira, seguindo a resolução nº 4880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Na quarta-feira de cinzas o expediente se inicia às 12h e tem encerramento previsto no horário normal de fechamento da agência.

"Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público", afirmou o órgão.

Nos dias em que os bancos estiverem fechados, a Febraban sugere o uso dos canais digitais para a realização de transferências e pagamentos de contas.

