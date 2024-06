Bancos associados à Febraban padronizarão nomenclaturas em extratos a partir de 8 de julho

A- A+

Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) padronizarão as informações que constam nos extratos bancários a partir do próximo dia 8.



A mudança começa por operações de saque e depósito, e posteriormente vai incluir outras transações financeiras. O objetivo é facilitar a compreensão das informações pelos clientes.





As operações de depósito de cheques em caixas eletrônicos passarão a constar nos extratos como "Dep cheque ATM". Nos saques feitos no caixa da agência com o cartão da conta, a nomenclatura será "Saque din cartão AG".

O diretor-adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, afirma que os bancos hoje utilizam mais de 4.000 nomenclaturas diferentes para as operações, o que gera diferenças na forma como cada instituição nomeia uma mesma transação.

"A iniciativa vai universalizar as informações, trazendo mais compreensão ao cliente sobre a operação que ele realizou, além de ampliar o acesso da população aos serviços bancários", afirma ele em nota.

