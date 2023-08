Bancos brasileiros renegociaram um total R$ 8,1 bilhões de dívidas através do Desenrola Brasil

A- A+

Com o Programa Desenrola Brasil, os bancos brasileiros conseguiram renegociar um total de R$ 8,1 bilhões de dívidas no País. Isso foi possível por meio da Faixa 2 do programa, que se concentra na negociação direta de débitos bancários com as instituições financeiras em condições especiais. Essa faixa é voltada para indivíduos com renda mensal acima de 2 salários-mínimos e inferior a R$ 20 mil, que não estejam registrados no Cadastro Único do Governo Federal.

Nesse intervalo de tempo, entre 17 de julho e 11 de agosto, foi possível renegociar um total de 1,296 milhão de contratos de dívida, beneficiando aproximadamente 985 mil clientes bancários. É importante destacar que a adesão a esse programa continuará sendo aceita até o dia 31 de dezembro.

Além disso, durante esse mesmo período, as instituições financeiras conseguiram remover as anotações negativas de aproximadamente 5 milhões de registros de clientes que possuíam dívidas bancárias de até R$ 100,00. O prazo para a eliminação desses registros encerrou em 27 de julho. No entanto, a contagem não incorpora a exclusão de registros devedores de outros credores não bancários.

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, observou que os números do Programa Desenrola Brasil refletem seu sucesso e sua aceitação tanto por parte dos bancos, do governo quanto da sociedade em geral. "O interesse expressivo e a adesão substancial ao programa na Faixa 2 sinalizam uma promissora receptividade para a Faixa 1, que será implementada em setembro", disse.

A Febraban enfatiza que cada banco adota sua própria estratégia de negócios e políticas para participar do Programa. Nessa etapa, as condições para a renegociação das dívidas serão diferenciadas e a definição ficará a cargo de cada instituição financeira que optar por aderir ao programa. Segundo eles, os números e informações são atualizados regularmente, oferecendo balanços parciais para manter o público informado sobre o andamento do Programa.

Veja também

FMotors Chevrolet confirma Silverado com maior caçamba do segmento no Brasil; confira detalhes