A- A+

mercado Bancos centrais sustentam demanda de ouro no terceiro trimestre de 2026 A demanda no trimestre chegou a 321 toneladas, totalizando 675 toneladas no acumulado do ano até setembro, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2025

A demanda de ouro por bancos centrais avançou no terceiro trimestre de 2026, de acordo com um relatório divulgado pelo World Gold Council (WGC).

A demanda no trimestre chegou a 321 toneladas, totalizando 675 toneladas no acumulado do ano até setembro, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2025.

De acordo com o relatório, o ritmo mais forte de compras pelos BCs coincidiu com uma queda no preço médio trimestral do ouro em relação à máxima registrada no primeiro trimestre, bem como com menor volatilidade de preços.

"Embora essa moderação possa ter contribuído para as compras, os preços permaneceram historicamente elevados, sugerindo que considerações estratégicas de longo prazo, como diversificação e gestão de riscos, continuaram sendo o principal fator de demanda", pontuam.

O WGC avalia que as compras de bancos centrais devem ao menos igualar o volume registrado em 2025, após o desempenho surpreendentemente forte no terceiro trimestre.

O ritmo mais forte da demanda por BCs contribuiu para sustentar a demanda global pelo metal, que totalizou 1.369 toneladas no trimestre - uma queda de 1% na comparação anual. No acumulado do ano, a demanda chegou a 3.881 toneladas, praticamente estável em relação ao registrado no mesmo período de 2025.

Veja também