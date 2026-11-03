Bancos centrais sustentam demanda de ouro no terceiro trimestre de 2026
A demanda no trimestre chegou a 321 toneladas, totalizando 675 toneladas no acumulado do ano até setembro, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2025
A demanda de ouro por bancos centrais avançou no terceiro trimestre de 2026, de acordo com um relatório divulgado pelo World Gold Council (WGC).
A demanda no trimestre chegou a 321 toneladas, totalizando 675 toneladas no acumulado do ano até setembro, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2025.
De acordo com o relatório, o ritmo mais forte de compras pelos BCs coincidiu com uma queda no preço médio trimestral do ouro em relação à máxima registrada no primeiro trimestre, bem como com menor volatilidade de preços.
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"Embora essa moderação possa ter contribuído para as compras, os preços permaneceram historicamente elevados, sugerindo que considerações estratégicas de longo prazo, como diversificação e gestão de riscos, continuaram sendo o principal fator de demanda", pontuam.
O WGC avalia que as compras de bancos centrais devem ao menos igualar o volume registrado em 2025, após o desempenho surpreendentemente forte no terceiro trimestre.
O ritmo mais forte da demanda por BCs contribuiu para sustentar a demanda global pelo metal, que totalizou 1.369 toneladas no trimestre - uma queda de 1% na comparação anual. No acumulado do ano, a demanda chegou a 3.881 toneladas, praticamente estável em relação ao registrado no mesmo período de 2025.