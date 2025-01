A- A+

PROJEÇÕES Bancos de Wall Street elevam previsão do preço do petróleo em meio à incerteza da política Para o primeiro trimestre, os preços do Brent e WTI são previstos em US$ 75,33 e US$ 71,22 o barril, respectivamente

Os principais bancos de Wall Street, como Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, elevaram suas previsões de preços do petróleo para o ano em meio a crescentes incertezas sobre o impacto da política comercial e energética dos Estados Unidos, em pesquisa compilada.

É esperado que o barril do petróleo Brent tenha uma média de US$ 73,01, ante US$ 71,57 da última pesquisa, e o WTI se mantenha em US$ 68,96, ante US$ 67,44 registrado anteriormente.

Para o primeiro trimestre, os preços do Brent e WTI são previstos em US$ 75,33 e US$ 71,22 o barril, respectivamente.

As ordens executivas e os comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, foram os principais impulsionadores dos preços do petróleo nas últimas duas semanas e, provavelmente. continuarão a fomentar a incerteza.



Veja também