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Cobranças Bancos e fintechs: cobranças indevidas reforçam alerta aos consumidores Acordo do Itaú para ressarcir clientes e investigação envolvendo o PicPay reacendem debate sobre responsabilidade das instituições financeiras e os direitos do consumidor

Cobranças e descontos realizados sem autorização do cliente voltaram ao centro das discussões sobre a proteção do consumidor no sistema financeiro brasileiro. Em menos de um mês, dois casos de repercussão nacional envolveram uma instituição bancária tradicional e uma fintech, reforçando a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de controle e fiscalização.

No início de junho deste ano, o Itaú firmou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para ressarcir consumidores que sofreram cobranças consideradas indevidas. Já no último dia 19, veio à tona outro caso. Uma investigação revelou que o PicPay, ecossistema financeiro e carteira digital que funciona como uma plataforma para pagamentos, transferências, investimentos e serviços bancários por aplicativo, teria realizado descontos irregulares de servidores públicos que somam R$ 81 milhões.

Direitos

Os episódios levantam dúvidas sobre como essas cobranças ocorrem, quais são as responsabilidades das instituições financeiras e quais direitos assistem aos consumidores. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, embora o sistema financeiro brasileiro seja considerado um dos mais regulados do mundo, ainda existem falhas operacionais, tecnológicas e de governança capazes de resultar em prejuízos aos clientes.

"Os casos recentes revelam que ainda existem fragilidades nos mecanismos de controle e supervisão de algumas instituições financeiras e fintechs. Essas falhas podem permitir desde descontos indevidos e fraudes contra consumidores até operações mais complexas envolvendo desvios de recursos e movimentações financeiras suspeitas", revelou a advogada especialista em Direito Bancário Lais Miranda

Ela destaca, ainda, que a responsabilidade das instituições é objetiva quando há falha na prestação do serviço. "Os bancos e fintechs respondem independentemente de culpa quando a cobrança decorre de falhas de segurança ou fraudes internas, devendo restituir os valores cobrados e, quando comprovado o dano, responder também por indenizações."

Digitalização

Se por um lado a expansão dos serviços financeiros digitais trouxe praticidade, por outro trouxe novos riscos. A digitalização exige investimentos permanentes em segurança, rastreabilidade e sistemas antifraude. "Quanto maior a digitalização dos serviços financeiros, maiores são os desafios relacionados à segurança e ao controle das operações. A tecnologia facilita a vida do consumidor, mas pode potencializar erros operacionais e cobranças indevidas quando não há mecanismos eficazes de prevenção", compara Lais

Para a especialista, falhas sistêmicas, cobranças de serviços não solicitados, vendas casadas e fraudes continuam entre as principais causas dos descontos irregulares.

"O Código de Defesa do Consumidor considera indevida a cobrança de valores sem fundamento contratual ou legal, como serviços não contratados, tarifas abusivas, débitos automáticos sem autorização ou cobranças referentes a dívidas inexistentes", explica o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Pernambuco (OAB-PE), Joaquim Guerra.

Para Joaquim Guerra, o consumidor deve agir rapidamente ao identificar um desconto irregular.

Segundo o advogado, ao identificar um desconto irregular, o consumidor deve agir rapidamente. "O primeiro passo é entrar em contato com a instituição financeira, registrar protocolo de atendimento, solicitar o cancelamento da cobrança e guardar todos os documentos, como extratos, faturas e comprovantes." Caso o problema não seja resolvido administrativamente, a recomendação é procurar órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, ou recorrer ao Poder Judiciário.

O especialista explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, desde que não haja engano justificável por parte da empresa. Além da devolução do dinheiro, dependendo das circunstâncias, o consumidor pode pleitear indenização por danos morais.

"Quando a cobrança indevida provoca negativação, constrangimento ou compromete significativamente a vida financeira do consumidor, a Justiça pode reconhecer o direito à reparação moral." Entre os públicos mais afetados estão aposentados, pensionistas e idosos.

Segundo Guerra, esse grupo costuma ser alvo frequente de descontos automáticos relacionados a seguros, associações e serviços que muitas vezes sequer foram contratados. "A jurisprudência tem reforçado que não podem existir descontos automáticos em benefícios previdenciários sem autorização expressa, justamente para proteger esse público."

Além das consequências jurídicas, casos dessa natureza podem gerar prejuízos financeiros e de imagem para bancos e fintechs. Lais Miranda afirma que a repercussão negativa afeta diretamente a confiança dos consumidores e dos investidores. "Os descontos indevidos provocam quebra de confiança, desgaste emocional e desorganização financeira para os clientes. Para investidores, aumentam o risco reputacional da instituição, podendo inclusive impactar seu valor de mercado."

A especialista em direito bancário afirma que o fortalecimento das práticas de compliance e governança é fundamental para reduzir a ocorrência dessas falhas. "As empresas precisam investir em autorização prévia, rastreabilidade das operações, monitoramento constante, tecnologias antifraude e maior transparência com o consumidor."

Processo

A autônoma Jussara Rodrigues revela que consta no órgão de proteção ao crédito Serasa o registro de uma dívida em nome dela, encaminhada pelo SPC Brasil, referente ao cartão de uma financeira que ela prefere não mencionar o nome porque está processando a empresa. “Ocorre que esse registro foi feito no início deste mês, mas essa dívida foi negociada em 24 de abril e não há nenhuma parcela pendente, inclusive foram todas pagas antes do vencimento.

Jussara Rodrigues está com o nome sujo por uma dívida que foi negociada e vem pagando em dia

Após negociar e pagar o débito, a empresa credora tem o prazo máximo de cinco dias úteis para retirar o seu nome do Serasa. A regra vale tanto para pagamentos à vista quanto para acordos parcelados. Neste último caso, a restrição deve ser retirada do sistema após o pagamento da primeira parcela.

“Fiz várias tentativas para resolver com a financeira via telefone e WhatsApp, e, apesar de ter encaminhado um comunicado do Serasa e extrato do SPC, a empresa continua insistindo que está tudo OK no sistema deles, que não há nenhuma pendência. No entanto, não tomam nenhuma providência para excluir os registros no SPC/Serasa”, detalhou ela, acrescentando que, por conta desse equívoco, o score dela no Serasa, que era 900, está em 550.

O que fazer ao identificar uma cobrança indevida? A orientação dos especialistas é que o consumidor nunca ignore descontos de pequeno valor. Em muitos casos, cobranças aparentemente insignificantes permanecem por meses ou anos, acumulando prejuízos consideráveis.

As recentes investigações envolvendo grandes instituições mostram que a vigilância do cliente continua sendo uma importante ferramenta de proteção, ao lado da fiscalização dos órgãos públicos e do cumprimento rigoroso das normas de defesa do consumidor.

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