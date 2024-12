Bancos e grupos apresentam contestação legal contra Fed por estrutura de teste de estresse

A- A+

O Instituto de Política Bancária - juntamente com a Associação Americana de Banqueiros, a Câmara de Comércio dos EUA, a Liga dos Banqueiros de Ohio e a Câmara de Comércio de Ohio - anunciou nesta terça-feira, 24, que está entrando com uma ação judicial contra o Federal Reserve (Fed), questionando a estrutura do teste de estresse.



Embora o teste seja uma importante ferramenta de gerenciamento de risco para bancos e supervisores, a ação judicial busca resolver violações legais de longa data, submetendo o processo de teste de estresse à opinião pública, conforme exigido pela lei federal, disse em comunicado a Associação Americana de Banqueiros.





"Durante anos, destacamos sérias preocupações sobre a estrutura de teste de estresse e a necessidade de reforma. O regime atual, combinado com a falta de padrões claros, continua a produzir encargos de capital que são imprecisos, voláteis e excessivos, resultando na redução dos empréstimos e do crescimento econômico", declarou Greg Baer, presidente e CEO do Instituto de Política Bancária.



Na segunda-feira, 23, o Fed divulgou que avalia grandes mudanças em seus "testes de estresse" bancários anuais à luz dos recentes desdobramentos legais, incluindo permitir que os credores forneçam comentários sobre os modelos usados.

