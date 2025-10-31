Bancos iniciam mutirão de renegociação de dívida no sábado, em cenário de inadimplência em alta
Os consumidores poderão renegociar dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades
Um grupo de mais de 160 instituições financeiras abre no sábado, 1º de novembro, um mutirão de renegociação de dívidas, em meio ao avanço recente da inadimplência no Brasil. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do Banco Central do Brasil, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e dos Procons.
Serão oferecidas condições especiais, como parcelamento, desconto e redução dos juros. O mutirão se estenderá até o final de novembro.
"A mobilização nacional propicia ao consumidor planejar o quanto tem de dívidas em atraso e o quanto sobra de dinheiro para negociar com a instituição credora. Também traz conteúdo relevante de orientação financeira", afirmou o diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, Amaury Oliva.