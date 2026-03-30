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feriados Bancos não abrem para atendimento presencial nos feriados da Sexta-Feira da Paixão e de Tiradentes Internet banking, mobile banking, caixas eletrônicos e bancos por telefone podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências

Não haverá atendimento presencial nas agências bancárias brasileiras nos feriados da Sexta-Feira da Paixão, que ocorre no dia 3 de abril, e de Tiradentes, comemorado na terça-feira (21). Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, como o TED, não serão efetivadas nessas datas, mas o PIX poderá ser utilizado normalmente.

Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos, por exemplo, podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências. Além disso, o banco por telefone também está entre as alternativas de atendimento.

Na segunda-feira (20), o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo.

Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia, e telefone, com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, nas localidades onde não há feriado.

Já os tributos e impostos que vencem nos dias 3 ou 21 de abril deverão ser pagos de forma antecipada para evitar a cobrança de juros e multas. Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e segura aos clientes, que podem usar tanto as áreas de autoatendimento nas agências, além dos canais digitais dos bancos.

“As plataformas digitais oferecem segurança nas operações, automação de processos financeiros e eliminação de filas e burocracias típicas do atendimento presencial. Com funcionalidades intuitivas e disponíveis 24 horas por dia, o cliente tem autonomia para gerenciar sua vida financeira de forma eficiente, segura e conveniente”, afirma o diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.

*Com informações da assessoria

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