A- A+

FERIADO Bancos não funcionarão no feriado de 7 de Setembro; veja como ficam Pix, boletos e contas Atendimento presencial será retomado na terça-feira; Febraban alerta que impostos e tributos com vencimento no feriado devem ser antecipados para evitar juros e multas

As agências bancárias de todo o país estarão fechadas na próxima segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Não haverá atendimento presencial nem compensações bancárias durante o dia, incluindo transferências via TED. O Pix, por outro lado, continuará funcionando normalmente 24 horas.

Mercado ilegal na porta da loja formal: produtos falsificados disputam espaço com quem paga imposto

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento presencial será retomado na terça-feira (8), nas cidades onde não houver feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo.

Durante o feriado, clientes poderão utilizar normalmente os canais digitais dos bancos para realizar a maior parte das operações financeiras. Também estarão disponíveis os serviços de atendimento por telefone e correspondentes bancários.

As salas de autoatendimento poderão funcionar em algumas localidades, mas a abertura ficará a critério de cada instituição financeira.

E as contas que vencem no feriado?

Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multa.

Clientes cadastrados como sacados eletrônicos também poderão quitar boletos bancários por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

A regra, no entanto, é diferente para impostos e tributos. A Febraban recomenda que pagamentos com vencimento em dias sem compensação bancária sejam antecipados para evitar a incidência de juros e multas.

O Pix será a principal exceção às restrições do feriado. Como o sistema de pagamentos instantâneos funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, as transferências poderão ser feitas normalmente durante todo o 7 de Setembro.

Veja também