A- A+

BRASIL Bancos promovem mutirão de renegociação de dívidas, em meio à escalada da inadimplência Campanha permitirá ao consumidor negociar dívidas com condições especiais, como parcelamento, desconto no valor total e taxas de juros reduzidas para refinanciamento

Mais de 160 instituições financeiras realizarão, ao longo de novembro, um mutirão de renegociação de dívidas para consumidores com parcelas em atraso. A iniciativa é da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), em parceria com Banco Central, Secretária Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons.

Segundo a Febraban, a campanha permitirá ao consumidor negociar dívidas com condições especiais, como parcelamento, desconto no valor total e taxas de juros reduzidas para refinanciamento.

Será possível reestruturar os passivos no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades de crédito, desde que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia ou prescritas.

Os clientes poderão solicitar a repactuação da dívida diretamente com o banco participante ou pelo portal ConsumidorGovBr. O processo também poderá contar com o apoio presencial nos Procons que aderiram ao mutirão, embora para as pessoas Superendividadas seja necessário também um plano de pagamento, de acordo com a Febraban.

A iniciativa periódica acontece em um cenário de crescentes dificuldades dos brasileiros para honrar compromissos financeiros, diante de juros elevados. Em setembro, a inadimplência saltou para 30,5% das famílias, maior nível da série histórica iniciada em 2010, conforme a apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



Veja também