Bancos públicos vão financiar até R$ 1,7 trilhão em programas de governo até 2027, diz Planejamento

Os cinco maiores bancos públicos do país vão financiar até R$ 1,7 trilhão em programas de governo contidos no Plano Plurianual (PPA), entre 2024 e 2027, informou o Ministério do Planejamento nesta sexta-feira. O valor inclui empréstimos que serão concedidos pela Caixa, Banco do Brasil, BNDES, BNB e Banco da Amazônia (Basa).

A Caixa deve conceder R$ 572,4 bilhões, e o Banco do Brasil, R$ 519,5 bi. Já o BNDES irá emprestar R$ 307,8 bilhões, o Banco do Nordeste, 224,7 bilhões, e o Banco da Amazônia, R$ 73,2 bilhões.

Segundo o diretor de Coordenação do Sistema de Planejamento da Secretaria Nacional de Planejamento (Seplan/MPO), Fernando Sertã, cerca de 90% desse total, ou R$ 1,5 trilhão, serão direcionados a cinco tipos de programas: moradia digna (R$ 532 bilhões), agropecuária sustentável (R$ 404 bilhões), neoindustrialização (R$ 355 bilhões), desenvolvimento regional (R$ 127 bilhões) e agricultura familiar (R$ 117 bilhões).

Em nota, a secretária Nacional de Planejamento, Leany Lemos, entende que o financiamento público será um dos pilares desenvolvimento econômico.

"Os créditos dos bancos públicos são pilares fundamentais para alavancar o desenvolvimento, seja diretamente, seja como operações de segundo piso. Eles são parte dos instrumentos para financiar os programas do Plano Plurianual, e irão impactar diretamente a população", disse Lemos.

