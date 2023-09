A- A+

Iniciado em 17 de julho último, o programa Desenrola Brasil já levou à negociação de R$11,7 bilhões, segundo informações da Federação Brasileira dos Bancos. Esse montante beneficiou 1,250 milhão de clientes. Os números envolvem apenas as pessoas enquadradas na Faixa 2 do programa, no qual os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais.

Além disso, 6 milhões de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100,00 foram automaticamente tirados dos cadastros de negativação. O número de contratos de dívidas negociadas chegou a 1,6 milhão. De acordo com o presidente da Febraban, Isaac Sidney, “os bancos estão totalmente envolvidos e dando sua contribuição para que o Desenrola reduza o número de consumidores negativados e ajude milhões de cidadãos a diminuírem seu endividamento”.

Desenrola Brasil

O programa é uma iniciativa do Governo Federal que visa a diminuição do número de famílias endividadas no País. Ele é válido para àqueles que foram incluídos no cadastro de inadimplentes entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

O desenrola determinou duas faixas de adesão ao programa. A faixa 1 atende a população na faixa de renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Já o público da faixa 2 atende pessoas com renda mensal de até 20 mil.

A expectativa do Ministério da Fazenda é que até 50 bilhões sejam renegociados na faixa 2. A iniciativa pretende atingir 40% da população do País, ou seja, cerca de 70 milhões de brasileiros.

Veja também

Petróleo Petróleo sobe de olho nos baixos níveis das reservas americanas