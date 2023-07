Bancos renegociam R$ 2,5 bilhões e limpam 3,5 milhões de nomes em duas semanas

A- A+

Nas duas primeiras semanas do programa Desenrola Brasil já foram renegociados mais de R$ 2,5 bilhões em dívidas, segundo balanço preliminar da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No período, também foram desnegativados 3,5 milhões de nomes junto às instituições financeiras.





O volume financeiro total já representa quatro vezes mais em comporação a primeira semana do Desenrola. Nesse mesmo período, que representa os endividados enquadrados na faixa 2 do programa, apenas as instituições financeiras retiraram as anotações negativas de cerca de 3,5 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100. Esse balanço não inclui baixas de registros de outros credores não bancários.

“Consideramos que o Programa cumpre o papel essencial no momento delicado das finanças das famílias brasileiras, ao procurar reduzir dívidas da maior quantidade possível de pessoas”, avalia o presidente da Febraban, Isaac Sidney, que complementa. “Os bancos estão dando sua contribuição para que o Desenrola reduza o número de consumidores negativados e ajude milhões de cidadãos a diminuírem seu endividamento.”

De acordo com a Febraban, cada banco tem sua estratégia de negócio, adotando políticas próprias para adesão.

