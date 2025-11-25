A- A+

CRISE NOS CORREIOS Bancos têm até esta terça (25) para enviar propostas de empréstimos aos Correios Empresa corre contra o tempo para conseguir ao menos R$ 10 bilhões no curto prazo

Os Correios esperam receber propostas para um empréstimo de até R$ 20 bilhões até esta terça-feira (25). Esse foi o prazo dado a cerca de 10 bancos que foram procurados pela estatal na segunda rodada de negociações sobre a operação de crédito. A empresa corre contra o tempo para conseguir ao menos R$ 10 bilhões no curto prazo.

Em uma primeira oferta, a taxa de juros oferecida pelos bancos foi considerada muito elevada pela empresa, uma vez que a operação deve ter aval da União. Nesses contratos, normalmente é considerado como parâmetro uma taxa de até 120% do CDI. Segundo interlocutores, porém, as instituições ofereceram 136% do CDI. Participaram dessa primeira rodada de negociações BTG Pactual, Citibank, ABC Brasil e Banco do Brasil.

Na segunda tentativa, os Correios reduziram a meta financeira para aumentar o rol de bancos disponíveis, de modo a tentar aumentar a oferta e reduzir o preço cobrado. No curto prazo, a cúpula da estatal espera ao menos R$ 10 bilhões para para reequilibrar as contas, pagar dívidas em atraso e colocar de pé um plano de reestruturação que permita sua sustentabilidade no médio e longo prazo.

Sem o plano, o prejuízo dos Correios pode chegar a R$ 23 bilhões em 2026, segundo estimativas internas obtidas pelo GLOBO. Neste ano, o rombo projetado seria de R$ 10 bilhões. O cenário é gerado por queda de receitas e aumento de custos, além de perda de espaço no mercado de encomendas, de 51% para 25%. Com a execução do plano, os Correios estimam redução do déficit em 2026 e retorno à lucratividade em 2027.

A situação da empresa é fonte de preocupação da equipe econômica. Nesta segunda-feira, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que os problemas são graves e que há risco de o impacto nas contas públicas ser ainda maior no ano que vem.

A empresa registrou prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre e tem tido um fluxo negativo de caixa de R$ 750 milhões por mês. Além disso, a projeção para o resultado primário da empresa passou de déficit de R$ 2,4 bilhões para rombo de R$ 5,8 bilhões.

Principalmente pelo impacto da reprogramação dos Correios, a projeção de déficit das estatais para fins da meta fiscal passou de R$ 5,5 bilhões no relatório divulgado em setembro para R$ 9,2 bilhões, acima da meta para esse conjunto de empresas, que é de rombo R$ 6,2 bilhões em 2025. Isso gerou necessidade de compensação de R$ 3,0 bilhões no Orçamento da União.

