A- A+

Economia Bandeira amarela volta em julho e aumenta conta de luz; veja como economizar energia Taxa extra será de R$ 1,89 a cada 100 kWh consumidos; Neoenergia orienta consumidores

A conta de energia elétrica ficará mais cara em julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária do próximo mês será amarela, o que representa a cobrança adicional de cerca de R$ 1,89 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Segundo a agência reguladora, a mudança ocorre em razão da redução do volume de chuvas nas regiões onde estão localizados os principais reservatórios do país. Com menor geração de energia pelas hidrelétricas, torna-se necessário acionar usinas termelétricas, cuja produção tem custo mais elevado.

Entre janeiro e abril deste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde, período em que não houve cobrança adicional nas contas de energia devido às condições favoráveis de geração.

Diante do novo cenário, a Neoenergia Pernambuco orienta os consumidores a adotarem hábitos que podem reduzir o consumo de energia e amenizar o impacto da taxa extra na fatura.

Entre as recomendações está o uso mais eficiente do ar-condicionado. A distribuidora sugere manter a temperatura entre 23°C e 25°C, utilizar a função de desligamento automático durante a madrugada e realizar a limpeza dos filtros a cada duas semanas. Equipamentos com tecnologia inverter também são apontados como mais econômicos por evitarem picos de consumo.

No caso do chuveiro elétrico, a orientação é utilizar a posição "verão", que pode reduzir o consumo em até 30%, além de diminuir o tempo de banho e desligar o equipamento durante o uso de sabonete ou shampoo.

A geladeira também exige atenção. Evitar abrir a porta com frequência, não armazenar alimentos ainda quentes, conferir a vedação da borracha e manter o eletrodoméstico afastado da parede ajudam a melhorar a eficiência e reduzir o gasto de energia.

Na iluminação, a recomendação é aproveitar ao máximo a luz natural, apagar lâmpadas em ambientes vazios e substituir modelos convencionais por lâmpadas de LED, que podem consumir até 40% menos energia e possuem maior vida útil.

Além das mudanças de hábitos, a Neoenergia Pernambuco lembra que os consumidores podem obter descontos na conta de luz por meio de programas de troca de materiais recicláveis, iniciativa que incentiva a sustentabilidade e contribui para reduzir as despesas com energia elétrica.

A distribuidora reforça que o consumo consciente é uma das principais formas de minimizar os efeitos das bandeiras tarifárias e colaborar para o equilíbrio do sistema elétrico nacional.

Veja também