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PUBLICIDADE Bandeirantes Mídia OOH dá início às comemorações dos 70 anos da empresa Almoço no Shopping RioMar Recife, na quarta-feira (11), reuniu profissionais de agências e veículos locais

Como início dos eventos de comemoração de 70 anos de atividades, a Bandeirantes Midia OOH realizou, na quarta-feira (11), um almoço no Shopping RioMar, no Recife, no qual reuniu o mercado de mídia e comunicação de Pernambuco.

Com o slogan “Anos-led à frente", a Bandeirantes apresentou uma moderna ferramenta tecnológica de aferição do fluxo de veículos, que, por meio de câmeras instaladas nos próprios painéis detectam e capturam os veículos que transitam pela via.

A ferramenta possibilita às agências e anunciantes a análise dos impactos, custo por mil (CPM), dentre outras métricas importantes para a avaliação da performance e retorno sobre investimentos das agências e anunciantes em mídia exterior.

A empresa dispõe de mais de 2 mil equipamentos no Nordeste, que vão desde outdoors, luminosos Toplight e painéis de LED, além de parcerias em todo Brasil que possibilita a intermediação de campanhas regionais e nacionais em mídia exterior.

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