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Tecnologia Banheiro veicular: saiba como funciona sistema sanitário integrado patenteado por montadora chinesa Dispositivo fica sob o banco do passageiro, tem exaustão de odores e armazena resíduos em tanque interno

A montadora chinesa Seres registrou patente para um dispositivo descrito como “banheiro veicular”, projetado para ser instalado sob o assento do passageiro e utilizado durante viagens. O pedido foi apresentado em 10 de abril na China e, segundo a empresa, busca atender a uma demanda prática em deslocamentos prolongados.

De acordo com os engenheiros responsáveis, o sistema foi criado para “satisfazer as necessidades fisiológicas dos usuários em viagens longas, durante acampamentos ou ao permanecer no carro”.

O funcionamento prevê acionamento por botão ou comando de voz. Ao ser ativado, o equipamento desliza para fora debaixo do assento. O sistema inclui um ventilador e um tubo de exaustão, responsáveis por direcionar odores para fora do veículo.

Os resíduos são armazenados em um tanque que precisa ser esvaziado manualmente. O dispositivo também conta com um elemento de aquecimento rotativo, que evapora a urina e seca outros resíduos. Quando não está em uso, o banheiro permanece oculto sob o assento, sem ocupar espaço adicional na cabine.

Recurso ainda sem previsão de lançamento

A Seres não anunciou, até o momento, nenhum modelo de veículo que incorpore o recurso, nem confirmou se o projeto será levado à produção.

A proposta se insere em um movimento mais amplo da indústria automotiva chinesa, especialmente no segmento de veículos elétricos, que tem apostado em funcionalidades diferenciadas para atrair consumidores. Entre os recursos já disponíveis no mercado estão bancos com massagem, sistemas de karaokê e até geladeiras integradas.

Banheiros em veículos são raros em carros de passeio e mais comuns em ônibus de longa distância. Há, no entanto, registros históricos: na década de 1950, um modelo especial do Rolls-Royce Silver Wraith já incluía televisão embutida e um banheiro sob o assento do passageiro.

Com sede em Chongqing, no sudoeste da China, a Seres atua principalmente na produção de veículos elétricos, com foco em SUVs, e mantém a marca subsidiária Aito. A maior parte de suas vendas ocorre no mercado chinês, mas a empresa também opera na Europa, no Oriente Médio e na África.

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