Banqueiro cearense que faz parte da lista da Forbes é encontrado morto; saiba detalhes

A- A+

O banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, morreu neste sábado (9) em um condomínio em Guarujá, no litoral de São Paulo.



Integrante da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, Bezerra chegou a aparecer como o 205º bilionário brasileiro, segundo publicação da revista Forbes em dezembro de 2022.

O banco foi vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013. Fundada em Juazeiro, a instituição teve ações negociadas na bolsa paulista até 2015, quando se retirou da B3.





Segundo o jornal O Povo, do Ceará, após a transação, ele se tornou sócio da Ademicon, uma administradora de consórcios, mas também mantinha outros negócios na área financeira e imobiliária.

Binho Bezerra recebeu, em 2013, o título de cidadão Cearense durante prestigiada solenidade no Plenário da Assembleia Legislativa de Fortaleza, no Ceará.

Ele era o filho do Coronel Humberto Bezerra, que foi deputado federal, prefeito de Juazeiro do Norte na década de sessenta, vice-governador do Ceará e presidente do BicBanco.

O empresário foi encontrado morto em um condomínio na cidade litorânea, junto com a esposa, Luciana Bezerra. Conforme apurado pelo portal G1, a Polícia Civil suspeita que as mortes foram causadas por um vazamento de gás.

O casal foi encontrado dentro de uma casa que faz parte de um condomínio fechado de residências na Praia do Iporanga. O G1 apurou junto à corporação que não havia sinais de violência nos corpos.

A Polícia Civil solicitou perícia ao local, e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado para a ocorrência. A reportagem do portal apurou também que tanto o aquecedor da piscina quanto da casa são movidos a gás.

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), que informou apurar o caso.

Após saber dos falecimentos, quem se manifestou por meio das redes sociais foi o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Freitas afirmou que recebeu a notícia "com muita tristeza".

Também em mensagem pelas redes, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado e deputado estadual Evandro Leitão desejou aos familiares e amigos de Binho Bezerra e esposa "muita força e amparo neste momento de dor."

Veja também

PAC Governo federal tem R$ 14,9 bilhões do PAC para prevenir desastres