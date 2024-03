A- A+

Índia Banquete para a cidade e 2 mil convidados: pré-casamento do filho do homem mais rico da Ásia Troca de alianças acontece mesmo em julho, mas festas já começaram na cidade natal da família do noivo

Se o pré-casamento já é um luxo sem tamanho, imagina o casamento. Esse é o primeiro pensamento que passa pela cabeça de quem lê sobre os detalhes dos três dias de festa organizados pelos herdeiros milionários Anant Ambani e Radhika Merchant neste fim de semana na Índia.

O casal troca alianças mesmo no dia 12 de julho, em Bombain, mas já reuniram Jamnagar, cidade natal dos Ambani, celebridades, empresários e políticos para começar as celebrações.

Filho Mukesh Ambani, presidente de empresas de petróleo e telecomunicações e homem mais rico da Ásia, Anant organizou com Radhika (herdeira de bilionários da indústria farmacêutica) uma festança para dois mil convidados, que vai desta sexta até domingo.

Entre os nomes mais conhecidos da lista estão Rihanna (contratada para um show por US$ 9 milhões, segundo a mídia local); Mark Zuckerberg, CEO da Meta; Ivanka Trump, filha do ex-presidente americano Donald Trump; e Bill Gates, fundador da Microsoft.

Guia

Toda essa turma recebeu um guia de nove páginas, segundo a revista "GQ" indiana, com o cronograma do evento e, claro, o que vestir em cada uma das atividades. O primeiro dia, de acordo com a publicação, é chamado de “Uma noite em Everland”, com um dress code sugerido de “coquetel elegante”.

O dia seguinte tem programado um evento ao ar livre batizado de “Uma caminhada no Wildside”, e as roupas devem ter uma estética "jungle fever", ou seja, com estampas de oncinha estará superliberada. A noite do sábado tem o tema “Mela Rouge” e pede "roupa indiana deslumbrante". Já o domingo tem um dia "chique casual" e, à noite, para celebrar o casal, ficam em voga os trajes tradicionais locais numa festa chamada “Hashtakshar”.

Local da festança

Jamnagar é a cidade natal dos Ambanis, e na última quarta-feira, o patriarca Mukesh e o noivo serviram para a comunidade local um banquete para celebrar a união do filho.

O local da festa para os VIPs, segundo a fontes da mídia local, tem mais de 10 milhões de árvores. É o maior pomar de mangas da Ásia e o noivo, filho caçula do bilionário indiano, até transformou o refúgio num local para animais resgatados.

Veja também

