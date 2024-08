A- A+

NEGÓCIOS Banrisul tem lucro líquido de R$ 247,3 milhões no 2º trimestre, alta de 9,2% em 12 meses No primeiro semestre do ano, o lucro líquido totalizou R$ 434,9 milhões

O Banrisul reportou alta de 9,2% em seu lucro líquido do segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, para R$ 247,3 milhões.



Já o retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROAE) teve uma leve alta de 0,3 pontos porcentuais na comparação anual, fechando junho em 9,9%.

No primeiro semestre do ano, o lucro líquido totalizou R$ 434,9 milhões, 1,1% ou R$ 4,8 milhões menor que o resultado do primeiro semestre de 2023.

A variação, segundo o Banrisul, reflete o crescimento da margem financeira, maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, aumento das receitas de prestação de serviços, incremento das despesas administrativas, resultado desfavorável de outras receitas e despesas operacionais, maior fluxo de despesas com provisões cíveis, fiscais e trabalhistas, e o consequente efeito tributário e Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Em junho de 2024, a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 54.717,0 milhões, crescimento de 2,0% frente a dezembro de 2023, resultado da ampliação no saldo em crédito rural, operações de câmbio e crédito imobiliário, e minimizado pela redução no crédito comercial.



"Nossa maior carteira, que totalizou R$ 34 147,2 milhões, corresponde a 62,4% do total de operações de crédito", informou o banco.





