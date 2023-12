"Barbie" e Taylor Swift fora do top 10: Wikipedia revela páginas mais acessadas em 2023

A- A+

A plataforma Wikipedia revelou quais páginas foram mais acessadas em 2023. Este ano, o ranking reflete um interesse mundial pela inteligência artificial e por um compilado das mortes registradas nos últimos meses, além de ícones da cultura pop e do esporte. A fundação Wikimedia, que gere a plataforma colaborativa, compartilhou os dados com a rede americana CNN: até aqui, foram mais de 84 bilhões de visualizações nos diversos verbetes.

De acordo com a Wikipedia, a página mais acessada foi a do chatbot virtual ChatGPT, da OpenAI, visualizada mais de 49,4 milhões de vezes pelos internautas este ano. A chegada da ferramenta acelerou a corrida pelo desenvolvimento de IA generativa e estimulou investimentos bilionários no segmento (e disputas geopolíticas e regulatórias).

Aliás, dados e textos da Wikipedia, acrescidos às páginas por usuários e editores profissionais, subsidiam respostas e ajuda a "treinar" o chatbot, lembrou a diretora de comunicações da Wikimedia, Anusha Alikhan, em entrevista à CNN.

"É claro que as pessoas queriam compreender melhor a história e o contexto por trás da tecnologia ChatGPT à medida que a experimentavam" disse ela. "A Wikipedia desempenha um papel essencial no treinamento de quase todos os grandes modelos de linguagem".

No top 5, estão ainda a lista de pessoas que morreram em 2023, a Copa do Mundo de Críquete de 2023, a Premier League indiana (outra liga de críquete) e o filme "Oppenheimer", um dos maiores sucessos de bilheteria do ano. Campeã nos cinemas, "Barbie" ficou apenas na 13ª colocação, logo depois da cantora Taylor Swift, cuja turnê "Eras Tour" movimentou o cenário musical pop do ano.

Outros destaques da lista são os astros do futebol Cristiano Ronaldo e Lionel Messi; o homem mais rico do mundo, Elon Musk; e o ator Matthew Perry — intérprete de Chandler, ele morreu aos 54 anos, em outubro.

Veja a lista de páginas mais acessadas no Wikipedia em 2023:

ChatGPT - 49.490.406 visualizações de página Mortes em 2023 - 42.666.860 Copa do Mundo de Críquete de 2023 - 38.171.653 Premier League Indiana - 32.012.810 Oppenheimer (filme) - 28.348.248 Copa do Mundo de Críquete - 25.961.417 J. Robert Oppenheimer - 25.672.469 Jawan (filme) - 21.791.126 Premier League Indiana de 2023 - 20.694.974 Pathaan (filme) - 19.932.509 The Last of Us (série) - 19.791.789 Taylor Swift - 19.418.385 Barbie (filme) - 18.051.077 Cristiano Ronaldo - 17.492.537 Lionel Messi - 16.623.630 Premier League, 16.604.669 Matthew Perry - 16.454.666 Estados Unidos - 16.240.461 Elon Musk - 14.370.395 Avatar: O Caminho da Água - 14.303.116

Veja também

ocde Proporção de brasileiros entre 25 e 64 anos que não concluíram ensino médio é o dobro da média