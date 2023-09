A- A+

Tecnologia Bard, chatbot do Google, será integrado a Gmail e YouTube; veja novidades Respostas do robô passarão a considerar dados pessoais dos usuários e não apenas informações disponíveis na internet. Concorrente do ChatGPT também ganha ferramenta de checagem de respostas

O Bard, o robô de inteligência artificial (IA) generativa do Google, ganhou uma série de novidades a partir desta terça-feira. Os novos recursos permitem que o chatbot busque informações não só na internet, mas também se apoie em dados usados pelo próprio usuário. A partir de agora, o concorrente do ChatGPT pode interagir com outros serviços do Google, como Gmail, Youtube e Maps.

Com essa integração, o Bard consegue captar informações mesmo que elas estejam em aplicativos ou serviços diferentes. Entretanto, há limitações de idioma: apesar de disponível no Brasil, os comandos só funcionam em inglês.

Dessa forma, se alguém estiver planejando uma viagem com os amigos, é possível pedir que o Bard encontre no Gmail as datas que funcionam para todo o grupo, bem como informações sobre disponibilidade de voos e hotéis em tempo real, além de orientações do Google Maps para chegar ao aeroporto.

Também será possível, por exemplo, pedir para o Bard escrever um discurso de casamento, com base em lista de vídeos indicadas pelo usuário no YouTube.

De acordo com o Google, essas informações pessoais não serão usadas para treinar o Bard ou qualquer outra plataforma inteligente da empresa.

Checagem de respostas

Outra mudança que o Google anunciou é que a ferramenta vai abrir a fonte de pesquisa do Bard a partir de hoje. Serão disponibilizados links de onde tirou as informações usadas em suas respostas.

É uma forma de combater a chamada alucinação da IA, que acontece quando o chatbot inventa respostas. Disponível somente em inglês, um botão permitirá que o usuário confira se existe algum conteúdo na internet que confirme o texto.

Quando as informações puderem ser avaliadas, o usuário poderá clicar no texto destacado para ter informações de outras fontes, que confirmem a resposta.

Veja também

CURSOS Prefeitura do Jaboatão abre 2 mil vagas para mulheres do município em oficinas e cursos