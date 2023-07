Bard chegou à Europa, que ainda não tem o Threads. Veja por que apps estão atrasados na UE

A- A+

O Google, da Alphabet, lançou seu chatbot Bard para usuários na União Europeia e no Brasil, e disse que a ferramenta de inteligência artificial agora pode gerar respostas em mais de 40 idiomas, incluindo chinês, hindi e espanhol.

A UE está entre as últimas partes do mundo a ter acesso ao Bard, que foi lançado em cerca de 180 países no início deste ano. O atraso foi devido à incerteza quanto à conformidade do serviço de IA com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE, informou a empresa.

Mas a gigante da tecnologia dos EUA teve "conversas muito produtivas com os órgãos reguladores de privacidade aqui na Europa", disse o diretor sênior de produtos do Google, Jack Krawczyk, aos repórteres antes do lançamento na UE. "Esperamos que seja um diálogo contínuo sobre como continuar a construir essa transparência, escolha e controle".

Ele disse que o Google agora dará aos usuários avisos claros sobre como seus dados estão sendo usados e armazenados, e permitirá que eles escolham não permitir que os funcionários da empresa analisem as conversas, o que o Google faz para entender e melhorar o produto. Essas opções de controle estarão disponíveis globalmente, não apenas na UE.

A legislação da UE está atrasando cada vez mais o lançamento de produtos de tecnologia no bloco. A Meta Platforms ainda não lançou seu mais novo aplicativo, o Threads, nos 27 países da União Europeia.



Isso se deve ao fato de a empresa querer mais tempo para descobrir como a UE aplicará as novas leis de concorrência que proíbem os guardiões de combinar dados entre plataformas, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Os serviços de bate-papo criados com base em modelos de linguagem ampla já enfrentaram obstáculos na Europa devido às leis de proteção de dados existentes. O ChatGPT da OpenAI, por exemplo, foi temporariamente fechado na Itália devido a questões relacionadas.

Em uma postagem no blog da empresa, o Google disse que outros recursos também estariam disponíveis para o Bard em algumas regiões, incluindo a capacidade de ouvir respostas em voz alta, fazer upload de imagens com prompts e fazer com que a ferramenta de IA analise fotos.

