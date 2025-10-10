A- A+

Gastos Bares e restaurantes buscam parcerias e migração ao Mercado Livre para reduzir custos em até 35% Ambiente de Contratação Livre garante previsibilidade para combater os altos gastos com energia

A alta constante nos custos de eletricidade se consolidou como uma das maiores pressões financeiras para o setor de bares e restaurantes no Brasil. Com cozinhas cada vez mais dependentes de equipamentos de alta potência, refrigeração contínua e picos de consumo, a despesa com energia pode comprometer até 15% do faturamento de muitos estabelecimentos, dificultando o equilíbrio financeiro e a repasse de preços ao consumidor, como apontado recentemente pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Diante desse cenário, a migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), popularmente conhecido como Mercado Livre de Energia, surge como uma alternativa de gestão e economia para empresários do ramo. Essa modalidade permite que consumidores com demanda compatível negociem a compra de eletricidade diretamente com comercializadoras, rompendo a dependência do mercado cativo e de suas tarifas reguladas.

Empresas como a Kroma Energia, comercializadora com forte atuação no Nordeste, têm se especializado em viabilizar essa transição para o setor de alimentação fora do lar. A Kroma oferece condições para que os associados possam obter uma economia média de até 35% na conta de luz.

Os benefícios do ACL são diretos para o foodservice: além da redução de custos, o empresário garante previsibilidade de despesas por meio de contratos personalizados e tarifas pré-definidas. Um ponto de alívio crucial é a eliminação da incidência de bandeiras tarifárias e da cobrança adicional por horário de ponta, que afeta diretamente o uso de sistemas de climatização e câmaras frigoríficas nos horários de maior movimento, geralmente entre 17h30 e 20h30. A modalidade ainda promove o acesso a fontes de energia renovável e limpa.

Gestão Ativa

No entanto, a economia vai além da simples mudança de fornecedor. A gestão ativa do consumo tem se mostrado um diferencial operacional.

“Além da escolha do fornecedor, o acompanhamento em tempo real dos dados de consumo permite identificar distorções e otimizar o uso de energia em áreas específicas do empreendimento,” explica Tarcísio Lopes, Gerente de Gestão de Energia do Grupo Kroma.

O executivo destaca a importância da tecnologia para a eficiência: “Oferecemos recursos de telemetria que monitoram o comportamento horário da carga e ajudam na tomada de decisão. O gestor passa a atuar também de forma estratégica, cruzando indicadores como lotação e consumo, e propondo soluções como controle inteligente de equipamentos e análise da demanda.”

Parceria

Com o objetivo de capacitar o empresariado, a Kroma e a Abrasel têm promovido eventos e palestras regulares, abordando a migração para o Mercado Livre, mas também temas como eficiência energética e as implicações tributárias do consumo. Essa colaboração busca fornecer conhecimento para que bares e restaurantes possam transformar um dos seus maiores custos fixos em uma vantagem competitiva no mercado.

Na próxima terça-feira (14), a Abrasel e o Grupo Kroma Energia promovem um evento sobre planejamento energético para empresas do setor de bares e restaurantes. O encontro será realizado na sede da associação, em Boa Viagem, das 14h às 18h, e contará com apresentações de Manoela Colaço e André Petti, da Kroma, que abordarão formas de analisar o consumo de energia e estruturar ações de eficiência.

A atividade é aberta ao público, com inscrição gratuita em: www.even3.com.br/lideranca-e-planejamento-energetico-632446.

Veja também