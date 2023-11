Bares e restaurantes pernambucanos pretendem contratar até o fim do ano

A- A+

Uma pesquisa conduzida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Pernambuco, no período de 26 de outubro a 3 de novembro, revela que 31% dos empresários no setor de alimentação fora do lar no estado têm a intenção de contratar novos funcionários para o período de fim de ano. Dentre esses, 62% planejam manter o atual quadro de funcionários, enquanto apenas 7% indicaram a possibilidade de demissões.

Os motivos mais citados para as novas contratações incluem o suporte para atender ao aumento da demanda (66%), o lançamento de novos serviços e/ou produtos (17%), a necessidade de gestão e reorganização (17%), e a abertura de novas filiais e/ou unidades de negócios (11%). Os entrevistados que planejam contratar tiveram a opção de escolher múltiplos motivos.

O estudo também destaca sinais de recuperação no setor. Os resultados revelam que 35% das empresas tiveram lucro em setembro, um aumento em comparação aos 31% registrados em agosto. Adicionalmente, 44% das empresas alcançaram equilíbrio financeiro, contra 47% no mês anterior.

Outro aspecto relevante da pesquisa é que mais de um quarto das empresas optaram por não reajustar seus cardápios, demonstrando preocupação em manter preços acessíveis para os clientes. Entre os que realizaram ajustes, 33% optaram por reajustes abaixo da inflação dos últimos 12 meses, enquanto 34% ajustaram seus preços conforme a inflação e 6% optaram por ajustes acima da média.

Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, comenta: "Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas pelo setor nos últimos anos, os resultados da pesquisa mostram que estamos no caminho da recuperação. É positivo observar que 35% das empresas tiveram lucro em setembro, e a perspectiva de contratações para o final do ano indica confiança dos empresários na retomada da economia e na demanda dos consumidores."

No entanto, apesar dos sinais positivos, em relação ao endividamento, 38% dos estabelecimentos entrevistados afirmam ter dívidas em atraso. Destes, 65% possuem débitos relacionados a impostos federais, 44% a impostos estaduais, 44% a encargos trabalhistas, 33% a fornecedores de insumos, 26% a taxas municipais, 26% ao aluguel, 21% a serviços públicos, 7% a fornecedores de equipamentos e 5% a empregados.

A pesquisa da Abrasel em Pernambuco serve como um indicador crucial da situação do setor de alimentação fora do lar no estado, fornecendo informações valiosas para orientar empresários e investidores em decisões estratégicas para o futuro.

