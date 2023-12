Bares e restaurantes prontos para receberem mais clientes neste fim de ano

A- A+

No mês de dezembro, tradicionalmente o movimento em bares e restaurantes aumenta. Confraternizações, saídas com familiares e amigos passam a ser mais constantes neste período de fim de ano. Em Pernambuco, o cenário não tem sido diferente, e essa é uma boa notícia para empresários do setor alimentício que apostam numa retomada do segmento.

Muito embora a última pesquisa sobre a conjuntura econômica do setor de alimentação fora do lar, realizada em novembro referente ao movimento de outubro de 2023, tenha apontado que um em cada quatro restaurantes e bares ainda estavam com as contas no prejuízo, o mês de dezembro deverá fechar com uma virada nessa perspectiva.

“O setor está confiante no aumento do movimento de dezembro. Mais de 50% acreditam que teremos um movimento em dezembro de 2023 melhor do que em 2022. E isso se dá exatamente pelas confraternizações e a chegada do período natalino e festejos de fim de ano”, diz o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Seccional Pernambuco (Abrasel-PE), Tony Sousa.

Com a expectativa de mais clientes, os restaurantes têm apostado em novos cardápios e diversos serviços para o período. Recém-inaugurado, o Coco Bambu Derby, na área central do Recife, já contará neste ano com um jantar natalino no dia 24 de dezembro.

Os ingressos, no primeiro lote, custam R$ 220 por pessoa (com 50% do valor do ingresso convertido em consumação). Crianças de 0-5 anos terão entrada gratuita e de 6-10 pagam meia.

Coco Bambu Derby | Fonte: Divulgação

“Será um momento em que as famílias poderão aproveitar o melhor da gastronomia, fazendo sua ceia natalina, sem que precisem ter um grande trabalho em casa. Teremos um cardápio à la carte especial, com brinquedoteca liberada e presença do Papai Noel,. Além de um repertório musical ao vivo com Arthur Philipe Duo. Um momento único para o restaurante e os participantes”, diz o diretor executivo do Coco Bambu, Rodrigo Guerra.

Já o Vasto Restaurante, em Boa Viagem, aproveita esta temporada de fim de ano para celebrar os dois anos de operação na capital pernambucana. Para os clientes, uma opção de variar o cardápio todos os dias no espaço considerado um dos mais cosmopolitas do Recife.

“O Vasto tem apostado o ano inteiro em novidades e melhorias para os clientes. Nesse período de fim de ano, estamos celebrando dois anos no Recife e somando isso ao período especial natalino, oferecemos um cardápio que passa pelos principais berços culinários do mundo.”, afirma Eduardo Medeiros, sócio da marca.

