A- A+

ECONOMIA GLOBAL Barômetros Econômicos Globais sobem em dezembro, puxados por "Ásia, Pacífico & África" O indicador Coincidente aumentou 1,4 ponto em dezembro, para 101,3 pontos

Os Barômetros Econômicos Globais Antecedente e Coincidente cresceram no mês de dezembro, ambos superando a marca dos 100 pontos pela primeira vez desde março deste ano. O desempenho sinaliza uma continuidade do ritmo de crescimento moderado da economia mundial, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

"O resultado do mês foi determinado exclusivamente pela evolução favorável da região da Ásia, Pacífico & África", ponderou a FGV

O Barômetro Econômico Global Coincidente aumentou 1,4 ponto em dezembro, para 101,3 pontos. O Barômetro Econômico Global Antecedente avançou 1,5 ponto, para 101,6 pontos.

O Barômetro Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica. O Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de três a seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais.

Os dois indicadores são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) em colaboração com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique.

No Barômetro Global Coincidente, a região da Ásia, Pacífico & África deu uma contribuição positiva de 1,2 ponto, enquanto o Hemisfério Ocidental impactou em 0,2 ponto, e a Europa ficou estável.

No Barômetro Global Antecedente, a região da Ásia, Pacífico & África contribuiu positivamente com 0,9 ponto, e o Hemisfério Ocidental em 0,6 ponto. A Europa ficou estável também nesse componente.



Veja também