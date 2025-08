A- A+

LOTERIA Barra de São Francisco, no ES, vive mistério por ganhador de prêmio de mais de R$ 99 milhões na Mega No ramo há mais de três décadas, dono da lotérica diz que esse é o maior prêmio que ele já deu

A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá acertou sozinha as seis dezenas sorteadas e faturou exatos R$ 99.952.255,98. Ao Globo, o proprietário da lotérica premiada, Janilson Rocha, de 59 anos, afirmou que soube do prêmio logo após o sorteio, por meio de um grupo de WhatsApp.

— Meia hora depois do sorteio, meu celular não parava de tocar. Um grupo de amigos lotéricos estavam mandando mensagens me parabenizando. Fiquei muito feliz. Sou lotérico há mais de 30 anos e nunca sorteei algo parecido — contou por telefone o dono da Loteria Mapa da Sorte, uma das duas únicas na cidade de cerca de 40 mil habitantes.

Ele disse ainda que agora só resta "ficar na torcida para a pessoa conferir o prêmio", além de recomendar que o ganhador escreva o nome e o CPF no verso do bilhete. A medida, segundo Janilson, permite assegurar que a quantia não seja retirada por outra pessoa.





A Caixa Econômica Federal realizou, nesta terça-feira (5), o sorteio do concurso 2.897 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 01-06-24-27-28-57. Outros 117 apostadores acertaram a quina e vão levar R$ 36.347,56. Já os que marcaram os 7.644 bilhetes que fizeram a quadra ficarão com R$ 917,04 cada.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Veja também