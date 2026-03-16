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Bolsa de valores Barril de petróleo passa dos 100 dólares, bolsas operam com cautela Guerra no Oriente médio é a principal causa deste aumento

Um petroleiro não iraniano transitou pelo Estreito de Ormuz com seu sistema automático de transponder ligado, apesar da forte perturbação do transporte marítimo nesta via, provocada pela guerra no Oriente Médio, informou a MarineTraffic nesta segunda-feira (16).

A plataforma online que rastreia o tráfego marítimo em tempo real em nível mundial informou que "o petroleiro Aframax 'Karachi', que transporta petróleo tipo Das, de Abu Dhabi, se tornou a primeira carga não iraniana a atravessar o ponto estratégico, enquanto emitia seu sinal AIS".

Segundo a MarineTraffic, este fato "sugere que alguns envios selecionados poderiam estar conseguindo passagem segura negociada".

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