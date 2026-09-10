Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comércio Internacional

Barril de petróleo WTI supera 100 dólares impulsionado pelo conflito no Oriente Médio

Às 12h50 GMT (9h50 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate para entrega em outubro avançava 4,39%, a 100,27 dólares, a maior cotação desde maio

Reportar Erro
Barril de petróleo WTI supera 100 dólares impulsionado pelo conflito no Oriente MédioBarril de petróleo WTI supera 100 dólares impulsionado pelo conflito no Oriente Médio - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os preços do petróleo subiram ainda mais nesta quinta-feira (10) e o índice WTI, o barril de referência americano, superou a cotação de 100 dólares, como já havia acontecido com o Brent na quartafeira (9), em um contexto de agravamento do conflito no Oriente Médio, que dificulta sua distribuição.

Leia também

• Juros: taxas renovam máximas com disparada do petróleo e em meio à crise no STF

• Petrobras volta atrás e cancela reajuste da gasolina horas após anúncio

• Subsídios à gasolina e ao diesel são ampliados após alta do petróleo

Às 12h50 GMT (9h50 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate para entrega em outubro avançava 4,39%, a 100,27 dólares, a maior cotação desde maio. O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, subia 3,73%, a 104,99 dólares, após ser negociado por alguns minutos por US$ 105,84.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter