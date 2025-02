A- A+

INVESTIMENTOS Barroso diz continuar achando que Brasil é uma das melhores opções de investimento do mundo O ministro listou fatores que considera positivos no País

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que o Brasil "ainda é uma das melhores opções de investimento do mundo". Ele discursou em evento do BTG Pactual na manhã desta quarta-feira, 26. "Continuamos a ser, na minha visão, o país mais atraente para investimentos no mundo, conturbado na Europa, conturbado na Ásia, e tranquilo, eu diria, aqui entre nós."

O ministro listou fatores que considera positivos no Brasil, como "boas relações com todos os países no mundo" e "estabilidade institucional".

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. De acordo com a denúncia, o plano não se concretizou apenas porque os comandantes das Forças Armadas não embarcaram na trama golpista.

"Nós só precisamos acertar o passo do crescimento econômico, da superação da pobreza, da educação de qualidade, da elevação da ética pública e da ética privada para nós sermos a sensação do mundo", disse o ministro.

Barroso também disse que não tem "essa visão devastadora" sobre a economia no Brasil. "Acho que há perspectivas importantes, positivas e há muito espaço de crescimento", defendeu.

