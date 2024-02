A- A+

Vale Bartolomeo está confiante que Conselho da Vale decidirá de forma profissional se ele fica no cargo CEO da mineradora, cujo mandato vai até maio, comentou o processo de sucessão em teleconferência com analistas para comentar resultados de 2023

Em meio à disputa para permanecer no cargo, o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse a analistas do mercado financeiro que está "confiante" de que o Conselho de Administração da mineradora decidirá de forma "profissional" sobre o futuro do comando da companhia. O executivo foi questionado sobre seu futuro ao comentar os resultados de 2023.

– Não é meu papel comentar sobre isso (a sucessão), é uma decisão do conselho (de administração da Vale). Estou confiante de que o conselho está tomando a decisão de forma muito profissional e da maneira correta. Estamos tomando as decisões para tocar a Vale com segurança e focados nos objetivos estratégicos que fixamos – disse Bartolomeo, durante a teleconferência sobre os resultados de 2023, na manhã desta sexta-feira.

O mandato do executivo termina em maio próximo. Os membros do Conselho de Administração da mineradora estão divididos entre renovar automaticamente o contrato do executivo ou iniciar um processo seletivo – o atual CEO poderia participar, mas concorreria com outros.

Uma reunião extraordinária do Conselho, na semana passada, para deliberar entre essas duas opções terminou com a votação empatada. O assunto não voltou a ser formalmente deliberado no encontro desta quinta-feira do colegiado, que se dedicou, principalmente, à aprovação dos resultados de 2023.

A pergunta sobre a sucessão foi feita durante a teleconferência, em meio ao reconhecimento da melhoria de indicadores operacionais da Vale. Apesar do tombo à metade no lucro líquido em 2023, analistas avaliaram positivamente outros dados do balanço financeiro, divulgado na noite de quinta-feira, como a geração de caixa e os custos de produção.

Flanco do desempenho operacional

Embora a falta de habilidade política no relacionamento com os governos, tanto o federal quanto os estaduais, seja frequentemente citada como o principal ponto fraco de Bartolomeo, críticas ao desempenho operacional também entram na lista de argumentos da parte dos acionistas da mineradora que quer substituí-lo.

A dificuldade de atingir metas de produção e a elevação de custos são pontos negativos dos últimos anos, mas, nos trimestres mais recentes, analistas de mercado já vinham dando votos de confiança à diretoria da Vale, especialmente nos relatórios distribuídos após a divulgação de metas de crescimento para 2026. A rodada de avaliações positivas sobre os resultados do quarto trimestre reforça isso.

Geração de caixa e custos de produção

Análises do banco americano Citi, do banco de investimentos Bradesco BBI e da corretora e gestora XP Investimentos adotaram tom elogioso, segundo o jornal Valor. Entre os destaques positivos, os analistas citaram a geração de caixa e os custos de produção, sempre olhando para o quarto trimestre de 2023.

Conforme o balanço, o lucro líquido de 2023 foi de R$ 39,940 bilhões, 53,6% abaixo do registrado em 2022, por causa "dos menores preços médios realizados e o impacto de perdas cambiais".

Apenas no quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 11,982 bilhões, queda de 7,8% ante igual período de 2022, desempenho melhor do que a do acumulado do ano.

A geração de caixa foi de R$ 31,251 bilhões nos três últimos meses do ano, alta de 28,6% sobre o quarto trimestre de 2022.

Uma das medidas de custo ficou em US$ 20,80 por tonelada de minério de ferro no quarto trimestre, 5% abaixo de igual período de 2022, abaixo também da média anual, que ficou em US$ 22,30 por tonelada.

A média anual ficou abaixo da meta proposta pela empresa, de US$ 22,50 por tonelada.

Provisão para tragédia de Mariana (MG) poderia ter sido maior

Houve avaliações positivas mesmo sobre os motivos pelos quais o lucro líquido tombou em 2023. Foi o caso do aumento, em R$ 5,841 bilhões, ou US$ 1,2 bilhão, da provisão para perdas – o valor separado no balanço caso a empresa tenha que fazer um gasto no futuro – com a Samarco, empresa na qual a Vale é sócia com a BHP Billiton, e que era dona de uma barragem que se rompeu em 2015 em Mariana (MG).

O aumento da provisão já era esperado após a BHP anunciar que fez o mesmo recentemente, mas, segundo o Valor, o relatório do Citi destacou que o montante abaixo do registrado pela sócia na Samarco. A BHP elevou sua provisão em US$ 6,5 bilhões.

