RIO GRANDE DO SUL Base aérea de Canoas começa a receber voos comerciais nesta segunda Aeródromo funcionará como alternativa ao Aeroporto de Porto Alegre, que não tem previsão de retorno

Com o Aeroporto de Porto Alegre alagado, a base aérea de Canoas (RS) começará a receber voos comerciais nesta segunda-feira (27). O terminal temporário instalado em um shopping na cidade fará os serviços de embarque e desembarque a partir desta segunda-feira.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a utilização do aeroporto regional para voos comerciais de passageiros e cargas na semana passada.

A Fraport Brasil, responsável pela administração do aeroporto na capital gaúcha, fará as operações de embarque e desembarque no terminal de Canoas. O local temporário escolhido foi o ParkShopping Canoas, que fica a 4 km da base aérea da cidade.

Após passarem pelos procedimentos de embarque, os passageiros serão levados à base aérea com um ônibus da Fraport Brasil. Segundo a empresa, o terminal temporário funcionará a partir das 6h e fecha conforme a programação de decolagem do último voo do dia.

O tráfego aéreo no Aeroporto Salgado Filho foi suspenso no dia 3 de maio pela Fraport e as atividades não devem retornar antes de setembro. A concessionária informa que o terminal continua interditado por tempo indeterminado — o pedido à Força Aérea Brasileira (FAB) é válido até 30 de maio e pode ser prorrogado.

A Anac aguardava a instalação de equipamentos de infraestrutura aeroportuária, como aparelhos de raio-x, para que a operação efetiva da base aérea de Canoas começasse.

“Foram instalados equipamentos de raio-X e pórticos detectores de metal, além de ETD (Explosive Detection Trace), para a inspeção de passageiros e bagagens de mão, supervisionado pela Polícia Federal, conforme exige a legislação aeroportuária”, diz a Fraport em nota.

O que a empresa recomenda

O passageiro deverá se apresentar no terminal pelo menos três horas antes do seu voo. O processo de embarque se encerrará uma hora e meia antes voo. Após esse período, não será possível ingressar na sala de embarque. O acesso de passageiros à Base Aérea será exclusivo para aqueles que realizaram os procedimentos de embarque no ParkShopping Canoas e somente com ônibus identificado pela Fraport Brasil. Os passageiros não devem se dirigir diretamente à Base Aérea.

A partir de agora, serão mais de 130 voos operados para acesso ao Rio Grande do Sul. Além de Canoas, a malha comercial opera nos aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis e Jaguaruna.

