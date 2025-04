Base de dados da XP é invadida, e informações como nome e saldo de correntistas são expostas

A- A+

A XP enviou um comunicado a seus clientes nesta quinta-feira informando que houve um "acesso não autorizado" a uma base de dados do banco. Segundo a instituição, a invasão foi detectada no dia 22 e "imediatamente bloqueada".



Dados cadastrais e informações das contas, incluindo número e saldo, foram expostos, mas, de acordo com o banco, saldos, investimentos e informações como senha, CPF e biometria não foram acessados e estão "seguros e protegidos.

O número de clientes atingidos pelo vazamento não foi informado pela instituição, mas clientes de todo o grupo XP foram impactados. Segundo a instituição financeira, ficaram expostas as seguintes informações:

Dados cadastrais, como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CEP, estado civil, gênero, cargo e nacionalidade;

Dados sobre os produtos financeiros contratados, sem os respectivos detalhamentos, limitando-se às informações binárias, como se possui ou não cartão de crédito e débito, seguro, consórcio, previdência e portabilidade de salário; e

Dados como o número de conta, saldo, posição, nome do assessor e limite de crédito, referentes ao mês de março.

Em nota, a XP afirmou que, ao detectar o vazamento das informações, o acesso indevido foi bloqueado e as autoridades foram notificadas. O banco ainda tranquilizou os clientes, afirmando que "nenhuma conta de cliente, seus recursos ou sistema interno da XP foram comprometidos":

"Os clientes podem continuar a operar com total segurança. Não foram afetados os sistemas da XP e de qualquer empresa do grupo XP, bem como suas operações. Imediatamente, tão logo tomou conhecimento do acesso indevido, a XP adotou todas as medidas adicionais de segurança para solucionar o incidente, com o consequente bloqueio e atuação na prevenção a fraudes. Os reguladores e as autoridades competentes já foram informados do ocorrido."

O banco ainda alertou que, por conta do ocorrido, clientes devem desconfiar de ligações telefônicas em nome da XP sobre procedimentos de segurança, reconhecimento de compras e transações ou ações no aplicativo sob orientação por telefone.

"A XP não solicita dados de senhas, token ou qualquer código recebido por sms ou e-mail. Se você ficar em dúvida sobre algum contato suspeito, procure nossos canais oficiais de atendimento", diz o texto.

