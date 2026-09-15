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Empresa Internacional

Basf contrata bancos para preparar IPO da divisão de Soluções Agrícolas em 2027

Empresa informou que apresentará uma visão geral estratégica e operacional do negócio agrícola em seu Dia do Mercado de Capitais, agendado para 24 de novembro de 2026

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Basf contrata bancos para preparar IPO da divisão de Soluções Agrícolas em 2027Basf contrata bancos para preparar IPO da divisão de Soluções Agrícolas em 2027 - Foto: Divulgação/BASF

A Basf contratou os bancos de investimento Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs e J.P. Morgan para atuarem como coordenadores globais na preparação da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua divisão de Soluções Agrícolas, informou a companhia em comunicado. A operação, com meta de conclusão em meados de 2027, prevê a listagem da subsidiária como uma Societas Europaea (SE) na Bolsa de Frankfurt.

Segundo a Basf, o processo de separação jurídica e operacional do negócio continua no ritmo previsto, com cerca de 80% das operações globais da divisão já transferidas para entidades jurídicas independentes, que operam com um novo sistema de gestão (ERP) específico para a área.

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A empresa informou que apresentará uma visão geral estratégica e operacional do negócio agrícola em seu Dia do Mercado de Capitais, agendado para 24 de novembro de 2026. A Basf ressaltou que a decisão final sobre a execução e o cronograma do IPO dependerá das condições de mercado. A estrutura executiva da nova unidade tem Livio Tedeschi como presidente e Sascha Bibert como diretor financeiro.
 

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