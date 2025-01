A- A+

CAPTAÇÃO Basf e Opea anunciam nova captação de R$ 800 milhões para FIDC Comparado ao período anterior, o fundo cresceu 55% no segundo ano e atingiu um crescimento expressivo de 93% no terceiro ano

A Basf anunciou ter concluído uma rodada de captação de R$ 800 milhões em sua terceira emissão de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), com o objetivo de impulsionar a venda de insumos agrícolas.

Em nota, a empresa disse que a nova rodada ocorreu por meio do FIDC Opea Agro Insumos, lançado em 2022 e gerido pela Opea, que também atua como agente de cobrança A operação ainda conta com o apoio da Vórtx, que atua como administradora e custodiante, e com o Itaú BBA como coordenador líder.

Comparado ao período anterior, o fundo cresceu 55% no segundo ano e atingiu um crescimento expressivo de 93% no terceiro ano, informou no comunicado.

Os recursos captados serão utilizados na compra de insumos agrícolas por parte dos clientes da Basf, que incluem distribuidores, cooperativas e produtores rurais.

"As operações financeiras que envolvem estruturas como FIDC e outras modalidades respondem por uma fatia importante do nosso negócio. Estamos atentos ao momento do mercado e trabalhamos de maneira diferenciada para viabilizar crédito mais acessível" disse a gerente de operações comerciais da Basf, Patricia Honda

Segundo o head de agronegócio da Opea, Renato Barros, este é o oitavo ano de colaboração com a Basf, que já resultou em cinco emissões de CRAs e agora entra no terceiro ano de uma série anual para este FIDC, o maior gerido pela Opea. "Esse tipo de operação é essencial para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, especialmente em um cenário de aumento dos preços dos insumos e crescimento contínuo da produção agrícola", afirmou.

Desde a fundação da gestora em 2022, a Opea já emitiu mais de R$4,3 bilhões em operações e conta atualmente com 13 fundos. Até o final do primeiro semestre de 2025, a empresa planeja lançar mais 4 novos fundos com foco predominante no agronegócio.

