TECNOLOGIA Bateria do celular inchada? Entenda por que isso acontece e quais os riscos Fenômeno ligado a reações químicas internas pode comprometer a segurança do aparelho e do usuário; especialistas alertam para sinais e cuidados

O inchaço da bateria em celulares é um problema mais comum do que muitos usuários imaginam e não deve ser tratado como algo trivial. O fenômeno está associado a processos químicos internos das baterias de lítio, que, ao longo do tempo ou com o uso inadequado, podem gerar acúmulo de gases, deformando o componente e colocando em risco o funcionamento do aparelho e a segurança pessoal.

As baterias de lítio, amplamente utilizadas em smartphones, produzem energia por meio de reações químicas. Com ciclos repetidos de carga e descarga, essas reações se degradam, reduzindo a capacidade da bateria e favorecendo a liberação de gases em seu interior. Como o componente é hermeticamente selado, a pressão se acumula e provoca o inchaço, geralmente perceptível como uma protuberância na parte traseira do celular.

Maus hábitos aceleram a deterioração

De acordo com o Infobae, entre os fatores que intensificam o problema estão hábitos inadequados de uso. Carregadores não originais ou não certificados podem provocar sobrecarga, enquanto a exposição do celular a altas temperaturas contribui para o desgaste químico da bateria. Esses comportamentos reduzem a vida útil do componente e aumentam significativamente o risco de deformação e falhas.





Ao identificar uma bateria inchada, a recomendação é agir imediatamente. Mesmo que o celular continue funcionando, ignorar o problema tende a agravá-lo. Especialistas orientam, segundo o Infobae, desligar o aparelho, remover a capa para evitar pressão adicional e suspender o carregamento, já que a entrada de mais energia pode intensificar a formação de gases. Não se deve aplicar força, perfurar ou tentar consertar a bateria por conta própria; o correto é procurar uma assistência técnica especializada, que poderá indicar a substituição do componente ou o acionamento da garantia do fabricante.

Para reduzir as chances de ocorrência, boas práticas ajudam a preservar a bateria. Evitar temperaturas extremas, usar apenas carregadores originais ou certificados, ajustar o brilho da tela e desativar funções não utilizadas — como GPS, Bluetooth e Wi-Fi — contribuem para um consumo mais equilibrado de energia. Também é aconselhável manter aplicativos atualizados, fechar programas em segundo plano e evitar tanto a descarga completa quanto longos períodos com o celular conectado ao carregador após atingir 100%.

As baterias de lítio se destacam pela alta densidade de energia, leveza e recarregabilidade, características que as tornaram padrão em celulares, laptops e até veículos elétricos. Apesar da eficiência e da longa vida útil, especialistas reforçam que o desempenho seguro desses dispositivos depende diretamente do uso correto e da atenção a sinais de desgaste, como o inchaço.

