Bazar em shopping de Jaboatão tem peças a partir de R$ 5; espaço funciona até domingo (20)

Acontece até este domingo (20) no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o Bazar Costurando Amor, que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Com peças a partir de R$ 5, o público que for ao local encontrará roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos, bolsas, acessórios, itens de cama, mesa e banho, brinquedos e artigos de decoração.



O espaço com todos os produtos à venda está localizado no corredor da loja Riachuelo e funciona no mesmo horário do mall. A entrada é gratuita.



O evento conta com a participação de voluntários de instituições parceiras.

Toda a arrecadação será destinada às ações do projeto, que desde 2021 realiza atividades como jantares para moradores de rua, enxovais para bebês e visitas a abrigos.



"É uma oportunidade de unir solidariedade, economia e boas compras em um só lugar. O público encontra produtos de qualidade enquanto ajuda quem mais precisa", destacou a coordenadora do projeto Costurando Amor, Kathya Oliveira.



Interessados em colaborar com a iniciatica podem fazer doações via Pix para a chave CNPJ - 56.388.039.0001-82 ou obter mais informações pelo e-mail [email protected] ou Instagram @costurandoamor.projeto.



Serviço:

Bazar Costurando Amor

Data: Até domingo (20)

Horário: 9h às 22h (sexta e sábado) | 12h às 21h (domingo)

Loal: Corredor da Riachuelo, no Shopping Guararapes

Entrada gratuita

