Região Metropolitana do Recife Bazar solidário em Jaboatão oferece itens apreendidos pela Receita pela metade do preço Evento será dias 5 e 6 de maio e ingresso já está à venda

Com preços pela metade do valor, celulares, brinquedos, roupas, perfumes, cosméticos e equipamentos eletrônicos no geral, entre outros produtos, estarão à disposição dos consumidores no bazar beneficento Outlet do Bem.

O evento, com produtos doados pela Receita Federal à ONG Casa da Esperança, será realizado nos próximos dias 5 e 6 de maio no Buffet Cerimonialle, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, das 10h às 20h.



De acordo com a ONG, que atua em Jaboatão, são centenas de produtos, que foram apreendidos pela Receita Federal em vários estados do Brasil, custando a partir de R$ 5 (par de meias). Todo o material está avaliado em R$ 800 mil, e a instituição espera arrecadar cerca de R$ 350 mil.

O bazar, que receberá o público com horário marcado, tem ingresso de R$ 25, já à venda na plataforma Sympla. Segundo a organização, os produtos serão separados em lotes, "para garantir que cada horário tenha disponíveis as mesmas mercadorias".



As mercadorias serão vendidas por CPF e com quantidades limitadas por categoria, não podendo os itens serem revendidos e nem trocados. A ONG explica que, por serem produtos frutos de apreensão, não haverá nota fiscal nem garantia. [Confira ao fim do texto alguns produtos que estarão à venda e seus preços]

“A doação da Receita Federal vai nos ajudar a gerar renda para melhoria de estrutura e de dezenas de projetos em andamento na nossa ONG, que este ano completa 25 anos trabalhando por uma melhor qualidade de vida de moradores das comunidades vizinhas”, explica Andrezza Limeira, presidente da Casa da Esperança.

Fundada pela Paróquia Anglicana Espírito Santo, em 1998, a instituição, que fica na comunidade das Carolinas, em Jaboatão, se mantém através de doações de empresas e pessoas físicas e oferece programas que vão desde a atenção a gestante e primeira infância, até prática de esportes e ensino de inglês e informática.



O endereço atende moradores das comunidades de Carolinas, Briga de Galo, Sovaco da Cobra, Espinhaço da Gata, Catamarã, Dom Helder e Loreto.

Confira alguns produtos que estarão à venda no bazar:

Samsung A03 (R$ 380)

Samsung A215 (R$ 450)

Samsung Galaxy A10S (R$720)

Xiaomi Redmi 9I Sports (R$ 360)

Xiaomi Redmi10 (R$ 720)

Xiaomi Redmi Note10 Pro (R$ 1.680)

Motorola E20 (R$ 390)

Motorola ONE (R$ 540)

Video Baby Monitor Motorola (R$ 720)

Roteador TP-Link AC1300 Mini Wirelless (R$ 73)

Roteador Air Cube ISO300 (R$ 170)

Fones de ouvido JBL (a partir de R$ 60, modelo Tune 110)

Caixa de som JBL (Modelo Charge 5) (R$ 490)

Perfume Carolina Herrera 212 VIP Rose, de 80ml (R$ 297,50)

Perfume Animale de 100ml (R$ 210)

Perfume Bvlgari Omnia de 65ml (R$ 301)

Videogame portátil PS Vita, da Sony, (R$ 720)

Máquina de barbear profissional Wahl (R$ 510)

Relógios da Huami (a partir de R$ 190 - modelo Amazfit Bip 5)

Relógio Garmin Venu SQ (R$ 1 mil)

Serviço:

Outlet do Bem - Bazar da ONG Casa da Esperança

Com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal

Dias 6 e 7 de maio

Das 10h às 20h

Ingressos à venda no Sympla

Formas de pagamento das compras: Pix, dinheiro e cartão de crédito (3x sem juros)

Local: Buffet Cerimonialle

Avenida Presidente Kennedy, 4574, Candeias



