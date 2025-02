A- A+

Economia BB Americas, do Banco do Brasil, abre mais um escritório em Orlando Além de serviços bancários, a unidade oferece serviços de gestão de patrimônio e investimentos estratégicos, além de atender a empresas brasileiras

O BB Americas, controlado pelo Banco do Brasil nos Estados Unidos, abriu um segundo escritório em Orlando, na Flórida, nesta terça-feira, 25. O objetivo do BB é fortalecer a atuação na região, que tem forte concentração de brasileiros.

Criado em 2012, o BB Americas segue a regulamentação americana e tem cobertura pelo FDIC, o fundo garantidor do mercado bancário dos EUA.

"A marca BB é reconhecida e respeitada pelos brasileiros; somos a mesma marca na América do Norte. Nosso compromisso é oferecer as melhores soluções adaptadas a cada cliente em seu momento", diz em nota o CEO do BB Americas, Delano Valentim.

O BB tem fortalecido a atuação internacional. Há cerca de três anos, uniu os negócios que mantinha nos EUA sob o guarda-chuva do BB Americas.

Além disso, tem buscado fortalecer escritórios em localidades como Portugal, e é o único banco brasileiro com presença física no Japão. No ano passado, o lucro do BB Americas foi de US$ 47 milhões, o equivalente a R$ 247 milhões.

Valentim afirma que o banco busca ofertar diferentes tipos de produto aos clientes em solo americano, como financiamento imobiliário ou cartões de crédito.

"Estamos aqui para fornecer uma experiência bancária única e personalizada, com soluções digitais, mas com a proximidade de um relacionamento com pessoas reais", diz.

O novo escritório está localizado no Kirkman Building. Na Flórida, o BB Americas conta com as agências Orlando, Brickell, Lighthouse Point e Aventura.

Além de serviços bancários, a unidade oferece serviços de gestão de patrimônio e investimentos estratégicos, além de atender a empresas brasileiras.

Para os clientes do BB no Brasil, é possível utilizar serviços do BB Americas como conta digital e cartões através do mesmo aplicativo.



