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Crédito

BB, Caixa e cooperativas firmam acordo para tokenizar crédito imobiliário e agilizar processos

Os testes estão previstos para começar em março do ano que vem e devem garantir a interoperabilidade entre os participantes

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Agências do Banco do Brasil em Pernambuco realizam mutirão para crédito de veículosAgências do Banco do Brasil em Pernambuco realizam mutirão para crédito de veículos - Foto: Assessoria/Divulgação

O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os grupos cooperativos Ailos, Sicoob, Sicredi e Unicred vão trabalhar conjuntamente em um projeto para reduzir a burocracia no processo de financiamento de imóveis. As instituições financeiras assinaram um Acordo de Cooperação Técnica com o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONS), que prevê a criação de uma infraestrutura digital baseada em blockchain.

A iniciativa busca agilizar o processo de crédito imobiliário por meio da tokenização, tecnologia que transforma contratos e registros em ativos digitais seguros e, assim, permite que a troca de dados ocorra de forma mais rápida.

Os testes estão previstos para começar em março do ano que vem e devem garantir a interoperabilidade entre os participantes.

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As instituições participantes, agora, vão discutir as jornadas de negócio, os modelos de integração entre os agentes do ecossistema e as soluções tecnológicas necessárias para viabilizar a solução, de acordo com a nota.

O acordo deve acelerar também a modernização do mercado imobiliário no Brasil, avalia o gerente geral de tecnologia do BB, Julierme de Souza. "A tokenização viabiliza a integração de processos, gera mais eficiência, segurança, rastreabilidade e valor ao mercado", ressalta.

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