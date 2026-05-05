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Banco do Brasil BB confirma adesão ao novo Desenrola e diz aguardar regulamentações para iniciar oferta Banco público já abriu um endereço na internet para que clientes, de forma antecipada, verifiquem se atendem às condições e manifestem interesse pela regulamentação

O Banco do Brasil confirmou, nesta terça-feira, 5, que atuará no Novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas anunciado na segunda-feira, 4, pelo governo Lula. Em nota, o BB afirmou aguardar as regulamentações devidas para iniciar a oferta.

O banco público já abriu um endereço na internet para que clientes, de forma antecipada, verifiquem se atendem às condições e manifestem interesse pela regulamentação.

O site é: https://www.bb.com.br/site/pra-voce/desenrola-brasil/

"Os compromissos do BB com a educação financeira, a inclusão bancária e o apoio à reorganização financeira das famílias se materializam em mais uma iniciativa do governo do Brasil, o Desenrola, para o qual estamos oferecendo canais digitais acessíveis e atendimento especializado para apoiar a retomada do equilíbrio financeiro dos nossos clientes", afirmou a presidente do BB, Tarciana Medeiros.

Quando vigentes, as renegociações também poderão se realizadas pelo WhatsApp da instituição (61 4004-0001), no aplicativo, Internet Banking, nos telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades) e ainda na rede de agências.

Além do Novo Desenrola, o BB diz oferecer condições especiais para os cientes interessados que não se enquadrem no programa. O banco público chegou a renegociar mais de R$ 1,7 bilhão, com mais de 180 mil acordos, em março, como parte da campanha realizada em mutirão bancário nacional.

Na segunda-feira, o Bradesco também confirmou adesão ao Novo Desenrola e informou que implementará um programa voltado para as pessoas não contempladas pela iniciativa do governo, voltada para brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8 105).



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