A- A+

banco do brasil BB diz avaliar oportunidades de negócios, após relato de que estuda ter operadora móvel virtual Na última quarta-feira, o site Mobile Times havia informado que a empresa avalia propostas de dois potenciais parceiros no setor de telecomunicações

O Banco do Brasil negou que tenha lançado uma operadora móvel virtual (MVNO, na sigla em inglês), mas não desmentiu diretamente os relatos de que estaria avaliando entrar no segmento.

Na última quarta-feira, o site Mobile Times havia informado que a empresa avalia propostas de dois potenciais parceiros no setor de telecomunicações. Segundo a reportagem, o projeto teria sido batizado internamente de BB Cel e incluiria planos pré-pagos e pós-pagos

Em nota, o BB informou que "avalia constantemente oportunidades de negócios", mas que não há previsão ou anúncio oficial sobre esse tema "neste momento". O banco público também reforçou a estratégia de atuar como plataforma que oferece mais que o apenas produtos bancários.

Se confirmado, o lançamento seria a primeira iniciativa de um banco tradicional no Brasil no modelo MVNO, em que uma empresa disponibiliza serviço de telefonia móvel sem ter infraestrutura de rede própria. O arranjo, porém, é comum entre fintechs, com operadoras como NuCel (Nubank) e InterCel (Inter).

Veja a íntegra da nota do BB:

O Banco do Brasil possui uma estratégia consolidada como plataforma de oferta de negócios para além dos produtos bancários tradicionais, como o Shopping BB pelo nosso App BB, que reúne produtos e serviços das principais marcas e e-commerces do país, gerando mais conveniência e segurança aos clientes nas suas compras do dia a dia. Por esta razão, o BB avalia constantemente oportunidades de negócios, mas esclarece que não lançou nenhum produto relacionado a uma operadora móvel virtual (MVNO). Não há qualquer previsão ou anúncio oficial sobre esse tema neste momento. Reforçamos que qualquer informação oficial sobre qualquer produto ou serviço é sempre divulgada pelos canais oficiais do Banco do Brasil..





Veja também