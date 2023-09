BB e Banco Mundial fecham acordo para financiar descarbonização

A- A+

O Banco do Brasil (BB) e o Banco Mundial (BM) anunciaram hoje, em Nova York (EUA) uma série de entendimentos voltados ao financiamento de uma economia de baixo carbono e também para a promoção da recuperação de áreas degradadas na região da Amazônia Legal.

A proposta prevê a concessão de crédito para empresas que invistam na descarbonização de suas operações.

Uma das propostas que está mais avançada é disponibilização de até US$ 500 milhões para financiar micro e pequenas empresas que queiram reduzir suas emissões de carbono. Além disso, o Banco do Brasil ainda pretende obter, junto ao Banco Mundial, uma outra linha de crédito de até US$ 400 milhões de dólares para atividades sustentáveis.

Outro objetivo do acordo é fornecer assistência técnica para que companhias brasileiras adotem planos de mitigação sólidos e tenham acesso ao mercado de créditos de carbono de alta integridade.

As instituições têm o objetivo também de identificar soluções sustentáveis para a restauração florestal e promoção da agricultura sustentável de baixo carbono, com foco na região da Amazônia Legal em apoio ao Plano Nacional de Combate ao Desmatamento na Amazônia (PPCDAM).

O foco é identificar e explorar oportunidades financeiras para assistência técnica, desenvolver cadeias de valor e aumentar as oportunidades econômicas. Tudo isso mantendo a diversidade biológica, cultural e social.

"Nossa colaboração financeira e técnica com o Banco do Brasil em todas essas frentes é um exemplo claro de inovação e implementação em escala, apoiando a estratégia do Banco Mundial de ajudar nossos clientes em sua agenda climática e de resiliência. Os ganhos do aumento da produtividade agrícola, da redução de emissões, e da diminuição da pressão sobre os ecossistemas florestais da Amazônia e do Cerrado beneficiam o Brasil e todo o planeta", disse o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Carlos Felipe Jaramillo.

O vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, Francisco Lassalvia, destacou que a instituição está fomentando captações em negócios sustentáveis, incluindo toda a cadeia de crédito de carbono. Além da atuação no agronegócio, agricultura familiar e mercado de capitais.

Já o executivo do BB da área de Governo e Sustentabilidade, José Ricardo Sasseron, explicou que o apoio à infraestrutura verde, com manejo madeireiro sustentável e sistemas agroflorestais, terão acesso a linhas de financiamento que consideram o resultado econômico, e os resultados positivos decorrentes das atividades em toda a cadeia de valor desses setores.

“No combate aos efeitos das mudanças climáticas, serão estruturados mecanismos que promovam a redução de emissões de gases de efeito estufa para biomassa acima do solo e sequestro de carbono no solo. Este segundo eixo de cooperação segue em estudos, com valores ainda não definidos. Os estudos avaliam o mapeamento das cadeias de valor de diversos produtos e serviços da região amazônica, definição de indicadores e mensuração dos impactos”, afirma Sasseron.

